МинЖКХ Подмосковья: как правильно установить счетчики воды

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области совместно со специалистами местных водоканалов подготовило подробные рекомендации для жителей по установке счетчиков воды. Эксперты объясняют, зачем нужны водомеры, как они помогают сократить расходы на коммунальные услуги и почему важно грамотно подойти к процессу монтажа. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Оптимальное решение — доверить установку специализированной организации, такой как Мособлводоканал. В рамках услуги компания не только предоставит сертифицированный прибор учета, но и выполнит весь комплекс работ: от монтажа до оформления необходимой документации. В итоговый пакет входят договор на оказание услуг, паспорта на счетчики, акт ввода прибора в эксплуатацию и соответствующие сертификаты.

Хотя самостоятельная установка позволяет сэкономить средства, она сопряжена с определенными рисками. Без специальных навыков и опыта есть вероятность допустить ошибки, которые могут привести к протечкам или некорректным показаниям счетчика, что в перспективе обернется дополнительными расходами и хлопотами.

Процесс установки начинается с выбора подходящего места: счетчик размещают на трубе до первого ответвления, чаще всего на горизонтальном участке, чтобы обеспечить удобный доступ для регулярного снятия показаний. Прежде чем приступать к монтажным работам, необходимо согласовать с управляющей компанией время отключения воды — обычно на весь процесс требуется выделить 3–4 часа.

На следующем этапе специалисты устанавливают запорный кран, затем монтируют фильтр грубой очистки и сам счетчик. При этом критически важно учитывать направление потока воды: оно должно соответствовать маркировке, указанной на корпусе прибора. После завершения монтажа устройство обязательно опломбировывают, а затем оформляют акт ввода в эксплуатацию.

Чтобы официально зарегистрировать прибор учета в организации, которая выставляет квитанции за воду, нужно предоставить комплект документов: паспорт счетчика, договор на установку, акт ввода в эксплуатацию и акт приема выполненных работ. Показания счетчика необходимо передавать ежемесячно — для этого достаточно зайти в личный кабинет на сайте поставщика услуг, который доступен круглосуточно. Если установлен «умный» счетчик, передача данных происходит автоматически, без участия владельца.

Не стоит забывать и о периодической поверке приборов учета: ее требуется проводить каждые 4–6 лет. Пропуск этого срока приведет к тому, что начисления за воду начнут производиться по нормативу с применением повышающего коэффициента — в результате сумма в платежке заметно вырастет.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах модернизации коммунальной сферы региона.