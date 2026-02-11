Многодетные семьи Подмосковья подали более 5 тыс. онлайн-заявок на выплату

Многодетные семьи Подмосковья подали более 5 тыс. заявлений на получение ежегодной выплаты с начала 2025 года, сделать это можно на региональном портале госуслуг в разделе «Семья» — «Многодетным и малообеспеченным». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Получить выплату в размере 7 тыс. рублей может один из родителей детей, которые обучаются в государственных образовательных организациях региона. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже величины прожиточного минимума. Для получения услуги нужно авторизоваться на регпортале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

