Многодетные семьи Подмосковья подали почти сорок тысяч заявлений для получения выплаты

С начала 2024 года жители Подмосковья подали более 39 тысяч онлайн-заявлений на получение выплаты для многодетной семьи через региональный портал госуслуг. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Размер выплаты составляет семь тысяч рублей, на нее могут претендовать семьи, воспитывающие школьников, если доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума в регионе (18 296 рублей). Услугой можно воспользоваться на портале в разделе «Соцподдержка».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.