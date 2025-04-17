Многодетным семьям Подмосковья рассказали, как оформить льготную парковку через приложение

Подмосковные многодетные семьи могут оформить льготную парковку через приложение «Добродел», чтобы бесплатно парковать транспорт на платных стоянках в 11 городах. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Такая опция доступна в Видном, Долгопрудном, Коломне, Королеве, Красногорске, Мытищах, Ногинске, Одинцово, Подольске, Реутове и Сергиевом Посаде. Чтобы воспользоваться возможностью, нужно зайти в раздел «Услуги», далее «Все услуги», перейти в «Личные документы» и выбрать «Внесение сведений в реестр транспортных средств, принадлежащих пользователям платных парковок». Оформленная льгота будет действовать в течение двух лет — для многодетной семьи и года — для приемной семьи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.