Новый заезд в рамках программы «Мать и дитя» стартовал в лагере «Литвиново». Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

«Ближайшие 20 дней особенные детки со своими родителями проведут в лагере, где создаются условия и полноценная среда для творческой реализации детей с инвалидностью», - отметили в ведомстве.

В программе — занятия, которые помогают укрепить здоровье, развить навыки и создать в семье теплую и поддерживающую атмосферу. Так, родителей и детей ждут творческие мастер-классы, занятия по адаптивной физкультуре, вечера талантов.

Ранее в министерстве сообщили, что в указанном лагере в рамках второй зимней смены отдохнули более 250 ребят.