Многопрофильный медицинский центр откроется в Мытищах в 2030 году. О ходе возведения объекта рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Центр строится на улице Коминтерна в рамках нацпроекта. Перед началом основных работ здесь снесли четыре устаревших корпуса больницы 1930‑х годов.

Сейчас ведется разработка котлована, выполняется устройство подбетонного основания. Стартовали монолитные работы. На площадке трудятся 76 рабочих. Задействовано 12 единиц техники.

Площадь учреждения составит более 110 тыс. кв. м. В семиэтажном здании обустроят стационар почти на 800 коек, роддом, сосудистый центр, терапевтическое, хирургическое и другие отделения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Красногорске возведут новый корпус поликлиники.