Мобильная бригада для помощи бездомным совершила около 500 выездов в Подмосковье

В Подмосковье мобильная бригада центра социальной адаптации с начала прошлого года совершила около 500 выездов для помощи бездомным. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

Основная задача социального патруля — оперативно оказать помощь людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации и лишившимся дома.

«Чаще всего бригада патруля выезжает в зимнее время года, когда на улице холодает. Наши социальные работники доставляют гражданина в центр социальной адаптации, где ему предоставляют ночлег, обеспечивают предметами первой необходимости и питанием», — рассказал глава министерства Андрей Кирюхин.

В центре человек также может получить комплексную поддержку, направленную на возвращение к нормальной жизни. К примеру, ему помогают восстановить утраченные документы или найти работу.

