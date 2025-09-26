Мобильные комплексы Подмосковья в сентябре выявили более 150 нарушений при обращении с ТКО

В Подмосковье в сентябре мобильные комплексы выявили более 150 нарушений при обращении с ТКО. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В большинстве случаев нарушения были связаны с блокировкой проезда спецтехники к контейнерным площадками. Такие случаи выявили в шести округах.

Больше всего нарушений выявили в Красногорске — 50. Также в антилидерах — Одинцово, Химки и Балашиха, где зафиксировали 38, 32 и 20 нарушений соответственно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поступлении первой партии новой коммунальной техники.