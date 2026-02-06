Мобильные лаборатории за неделю проверили качество воздуха в пяти округах Подмосковья

Специалисты ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» за неделю провели пять выездов в южные округа Подмосковья. Рейды были организованы по обращениям жителей и заявкам инспекторов эконадзора Министерства экологии и природопользования Московской области.

Мониторинг проводился в Раменском, Подольске, Чехове, Домодедово и Серпухове вблизи промышленных зон, складских комплексов и других объектов, потенциально оказывающих воздействие на экологию.

Как отметил глава Минэкологии региона Виталий Мосин, замеры по 32 загрязняющим веществам, включая ночные исследования, не выявили превышения гигиенических нормативов. Максимальные разовые концентрации вредных веществ не превысили 0,2 от предельно допустимой нормы.

По словам министра, мобильные лаборатории еженедельно выполняют около 20 подобных проверок по всему региону. Параллельно в преддверии паводкового периода усилен контроль за водной обстановкой через сеть из 166 автоматических датчиков, отслеживающих уровень воды на наиболее опасных участках.

