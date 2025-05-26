Мобильные медкомплексы в Подольске совершили более 80 выездов в отдаленные районы

С начала 2025 года медицинские мобильные комплексы Подольска совершили более 80 выездов в отдаленные районы округа. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о доходах врачей в Подмосковье.

За это время бригады мобильного фельдшерско-акушерского пункта Подольской областной клинической больницы осмотрели около 400 человек. Автомобили-фургоны оснащены современным оборудованием, в них пациенты могут пройти первый этап диспансеризации. В частности, сдать анализ крови, сделать электрокардиограмму, измерить рост, вес, внутриглазное давление. Ознакомиться с расписанием выездов можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.