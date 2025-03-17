Мобильный комплекс НИКИ детства совершил более 430 выездов за три года

Передвижной комплекс НИКИ детства отметил три года работы. За это время он совершил более 430 выездов в отдаленные территории региона, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В общей сложности врачи комплекса за указанный период осмотрели порядка 32 тыс. детей. Примерно 2 тыс. пациентов направили в стационар учреждения, чтобы они могли пройти дополнительное обследование и курс лечения.

«В Московской области есть населенные пункты, которые находятся на расстоянии более 150 км от МКАД. Родителям с детьми приходилось выезжать из дома задолго до приема в КДЦ, чтобы не опоздать, а после приема их ждал долгий путь обратно. Чтобы помочь таким семьям, был разработан проект мобильного медицинского комплекса», — рассказала директор учреждения Нисо Одинаева.

В мобильном комплексе работают врачи узких специальностей, оборудована лаборатория, установлена современная медицинская техника.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году больницам региона будет передано 32 рентген-аппарата С-дуга.