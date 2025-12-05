Модельная библиотека открылась в Ногинске

В Ногинске открыли обновленную Центральную библиотеку им. А. С. Пушкина. Учреждение стало 29-й модельной библиотекой в Подмосковье, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В рамках модернизации в библиотеке реорганизовали пространство. В основу дизайна библиотеки легли культурные коды, которые связаны с Богородско-Глуховской мануфактурой, купеческим родом Морозовых, архитектором Александром Кузнецовым.

В учреждении обустроили кабинет для мастер-классов и групповых занятий, игровую комнату, зону для проведения мероприятий, сцену с необходимым оборудованием. Также установили новые моноблоки и мебель.

Здесь будут открыты творческая мастерская молодых поэтов, книжный клуб, кружок рукоделия, литературный детский клуб.

До конца года в Подмосковье планируется открыть еще три модельные библиотеки. В 2026-м в регионе модернизируют восемь учреждений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по реализации проекта «Умный ДК», в рамках которого в регионе модернизируют дома культуры.