Модернизация детской поликлиники завершилась в Электростали

В Электростали завершилась модернизация детского отделения Электростальской больницы на проспекте Ленина. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ходе работе в учреждении обустроили уютную входную зону с отдельным помещением для самых маленьких пациентов. Также был организован вход для маломобильных пациентов.

В здании провели фасадные работы, привели в порядок входные группы, завершили внутреннюю отделку, заменили инженерные системы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в Лобне, которая была открыта в прошлом году.