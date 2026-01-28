Модернизация детской поликлиники завершилась в Электростали
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
В Электростали завершилась модернизация детского отделения Электростальской больницы на проспекте Ленина. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.
В ходе работе в учреждении обустроили уютную входную зону с отдельным помещением для самых маленьких пациентов. Также был организован вход для маломобильных пациентов.
В здании провели фасадные работы, привели в порядок входные группы, завершили внутреннюю отделку, заменили инженерные системы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в Лобне, которая была открыта в прошлом году.