Модернизация ВЗУ завершилась в поселке Нахабино Красногорска

В поселке Нахабино Красногорска завершилась модернизация водозаборного узла ЖК «Красногорский». Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Реконструкция велась с начала этого года в рамках муниципальной программы модернизации систем водоснабжения. В результате мощность ВЗУ увеличилась до 5,4 тыс. кубометров в сутки.

Главгосстройнадзор Подмосковья завершил итоговую проверку реконструкции объекта и выдал застройщику — АО «Водоканал» — заключение о соответствии проектной документации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов водоснабжения в регионе.