Модернизация ВЗУ завершилась в поселке Нахабино Красногорска
Фото: [Главгосстройнадзор МО]
В поселке Нахабино Красногорска завершилась модернизация водозаборного узла ЖК «Красногорский». Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.
Реконструкция велась с начала этого года в рамках муниципальной программы модернизации систем водоснабжения. В результате мощность ВЗУ увеличилась до 5,4 тыс. кубометров в сутки.
Главгосстройнадзор Подмосковья завершил итоговую проверку реконструкции объекта и выдал застройщику — АО «Водоканал» — заключение о соответствии проектной документации.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации объектов водоснабжения в регионе.