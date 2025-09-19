Модернизацию 49 объектов водоснабжения и водоотведения проведут в пяти округах Подмосковья до 2028 года

В пяти округах Подмосковья до 2028 года будут модернизированы 49 объектов водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Модернизацию коммунальных объектов обсудили в рамках Открытой трибуны, которая прошла в Кашире. В ходе мероприятия были подведены итоги подготовки систем водоснабжения и водоотведения к осенне-зимнему периоду.

В Подольске, Чехове, Ступино, Серпухове и Кашире заменили около 160 задвижек, промыли 90 резервуаров чистой воды и установили более 40 частотных преобразователей. До 2028 года в этих муниципалитетах проведут 49 мероприятий. На эти цели направят более 38 млрд. рублей.

В этом году введут КНС-8 после капремонта в Кашире, очистные сооружения после реконструкции в Чехове, ВЗУ и станцию обезжелезивания в Чехове, сети водоснабжения в Ступино.

В госпрограмму было предложено дополнительно включить более 1,2 тыс. мероприятий по региону на 255 млрд рублей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что программа модернизации объектов водоснабжения и водоотведения рассчитана на три года.