Модульный здравпункт открыли в деревне Мисирево в Клину

В Клину открыли новый модульный ФАП

Фото: [Министерство здравоохранения МО]

В Клину в деревне Мисирево открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В здравпункте обустроили кабинет фельдшера, смотровую, процедурный и прививочный кабинеты.

В ФАПе будут оказывать медпомощь жителям четырех деревень. Это около 700 человек, включая детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Нахабино Красногорска возведут новый поликлинический корпус.

