Модульный здравпункт открыли в деревне Мисирево в Клину
В Клину открыли новый модульный ФАП
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Клину в деревне Мисирево открылся новый модульный фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
В здравпункте обустроили кабинет фельдшера, смотровую, процедурный и прививочный кабинеты.
В ФАПе будут оказывать медпомощь жителям четырех деревень. Это около 700 человек, включая детей.
