Молодая семья из Солнечногорска приобрела дом в рамках жилищной программы

Семья Решетниковых из городского округа Солнечногорск приобрела дом в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» областной госпрограммы «Жилище», в ней воспитываются трое сыновей. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

До этого она жила в съемной квартире. Однако члены семьи решили прийти в городскую администрацию и узнать о мерах поддержки в жилищном вопросе.

«Мы смогли приобрести дом. Сейчас там идет ремонт. Хотим переехать к Новому году. Невероятно радует, что у каждого будет своя комната. На участке можно будет посадить цветы, разбить огород», — сказала Аурика Решетникова.

В ведомстве напомнили, что принять участие в жилищной программе могут жители региона в возрасте до 35 лет, которые нуждаются в жилье. Подать заявку можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.