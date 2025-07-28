Молодежь из Подмосковья отправилась на фестиваль «Таврида.АРТ»

Более 300 представителей молодежи из Подмосковья отправились на фестиваль искусства «Таврида.АРТ», который пройдет с 1 по 3 августа в бухте Капсель в Судаке. Формированием и отправкой делегации региона в Крым занимается Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Традиционно на площадке фестиваля будет работать стенд Московской области. В течение всех трех дней фестиваля любой желающий сможет присоединиться к нашим активностям: утренней йоге, творческим мастер-классам, занятиям по тактической медицине, викторинам, открытому микрофону. Гости со всей России смогут познакомиться с культурой и традициями нашего региона и увезти с собой приятные воспоминания и сувениры. Желаю всем удачи!» — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках фестиваля для гостей подготовят музыкальные шоу, театральные постановки и уличные спектакли, кинопоказы, выставки, гастрономические дегустации, ярмарки, авторские экскурсии и не только. На сценах выступят более 20 звездных артистов и молодые исполнители. Руководитель делегации Московской области Александр Калинкин из Мытищ отметил, что участники готовы к активной работе и новым знакомствам. Среди них есть те, кто едет на мероприятие впервые.

«Я решила подать заявку на участие в фестивале, потому что хочу поделиться своими музыкальными проектами, вдохновиться работами других и найти единомышленников для создания интересных музыкальных концепций. Я в предвкушении и немного волнуюсь. Крым, жди нас!» — сказала пианистка из Солнечногорска Маргарита Шумова.

Мероприятие проведут в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.