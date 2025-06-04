Молодежь из Подмосковья сможет посетить фестиваль «Таврида.Арт» в Крыму

Подмосковная молодежь сможет посетить фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ», который пройдет с 1 по 3 августа в бухте Капсель под Судаком в Крыму в седьмой раз и объединит тысячи талантливых участников и вдохновленных зрителей со всей России. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«В течение трех дней фестиваля пройдет более 300 мероприятий: музыкальные шоу, театральные постановки, уличные спектакли, кинопоказы. Также в дни фестиваля будет работать «АРТ-ЭКСПО» — выставка, на которой представители регионов России представят свои культурные и гастрономические достижения. Наш регион тоже представит свой стенд», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, представители региона расскажут об истории, а также о традициях и культуре Московской области, проведут различные мероприятия и не только. Гостей фестиваля также ждут выступления театральных коллективов и студий, арт-шествие и многое другие. Подать заявку на участие можно на сайте, желающим предстоит выполнить творческое задание.

Отметим, что для участников фестиваля предусмотрено бесплатное проживание и питание на территории арт-кластера, Министерство информации и молодежной политики Московской области окажет содействие в организации логистики до места проведения мероприятия и обратно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

* Возрастное ограничение 12+.