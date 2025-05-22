Молодежь из Подмосковья сможет принять участие в форумах Росмолодежи

Подмосковная молодежь сможет принять участие в масштабных мероприятиях Росмолодежи, направленных на развитие их потенциала в различных сферах, которые пройдут в рамках федерального форумного сезона 2025 года. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Мы, как министерство, оказываем поддержку нашим активистам в участии в этих форумах: не только информируем о предстоящих событиях, но и организуем логистику для участников. В прошлом году почти 500 человек приняли участие в 23 всероссийских, окружных и тематических форумах по различным направлениям, а также в 10 образовательных заездах арт-кластера „Таврида“. Именно на таких площадках рождаются новые идеи и проекты, которые развивают нашу область и страну», — подчеркнула министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

По ее словам, молодые люди могут проявить себя в науке, образовании, социальном развитии, предпринимательстве и других направлениях. Форумы пройдут в 25 регионах России, у участников будет возможность получить приглашения на стажировки и трудоустройство от отраслевых лидеров и госкорпораций. Кроме того, они посетят ведущие предприятия и организации, смогут исследовать уникальные места и объекты принимающих регионов, получить новый опыт и не только. Участниками станут более 20 тыс. молодых людей.

Зарегистрироваться на форумы можно на платформе «Росмолодежь.Форумы».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 12+