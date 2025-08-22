Молодежь Подмосковья масштабно отметила День Государственного флага России

В Подмосковье масштабно отметили День Государственного флага России. Об итогах праздничных мероприятий рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Наш флаг — это не просто символ. Это отражение силы духа нашего народа, его единства и несгибаемой воли. Очень ценно, что подмосковная молодежь так искренне и творчески проявляет свою любовь к Родине, сохраняя историческую память и создавая новые традиции», - отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

По словам министра, в регионе 22 августа прошло свыше 210 мероприятий. В них приняли участие около 16 тыс. представителей молодежи.

Во всех округах провели акцию по раздаче флажков в цветах триколора. Ее центральной площадкой стал Музейно-храмовый комплекс ВС РФ в Одинцово. А на территории центра «Авангард» активисты «Движения Первых», юнармейцы, школьники, студенты и волонтеры развернули 50-метровый флаг.

Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ]

Также в регионе прошла всероссийская акция «Окна России». В ее рамках жители украшали окна домов, молодежных и волонтерских центров, образовательных учреждений тематическими рисунками и надписями.

В Люберцах провели акцию «Флаг в надежных руках». Так, на доме, где живет семья ветерана боевых действий Сергея Сергеева установили российский флаг.

Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ]

В Жуковском и Раменском прошли танцевальные флешмобы, в Подольске развернули триколор площадью 1 тыс. кв. м., в Лыткарино и Люберцах организовали встречи с участниками и ветеранами СВО.

Праздничные мероприятия проходили и в парках. В Мытищах прошла программа с концертом, в Егорьевске — танцевальный флешмоб, в Сергиевом Посаде — заплыв на катамаранах, в Реутове — патриотичный автопробег. Также в Коломне парашютист-рекордсмен Олег Тощев совершил прыжок с высоты 2 тыс. м и развернул триколор площадью 600 кв. м.

Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ] Фото: [ Министерство информации и молодежной политики МО ]

Кроме того, была проведена акция «Символ народа», в рамках которой молодежь разместила в соцсетях фотографии на фоне достопримечательностей своих городов с флагом в руках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев провел встречу с представителями областного отделения «Движения Первых».