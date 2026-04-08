Молодежь Подмосковья пригласили поучаствовать в летних школах «Тавриды»

В Министерстве информации и молодежной политики Московской области пригласили молодежь Подмосковья принять участие в летних школах Академии «Меганом» в рамках «Тавриды».

«Подмосковная молодежь традиционно является одной из самых активных участниц проектов арт-кластера "Таврида.АРТ". Только в прошлом году 235 молодых людей из нашего региона приняли участие в арт-школах Академии "Меганом"», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

К участию приглашаются жители в возрасте от 18 до 35 лет, которые увлекаются искусством, музыкой, живописью, театром. Школы пройдут с июня по сентябрь. Они будут длиться семь дней.

Сейчас можно зарегистрироваться на участие в семи школах, в том числе «Молодежь в культуре», «Искусство диалога», школе искусственного интеллекта и игровой индустрии.

Подать заявку на участие в школе «Молодежь в культуре» можно до 13 апреля. Сам заезд пройдет с 1 по 7 июня. Школа создателей трендов пройдет с 11 по 17 июня, школа «Искусство диалога» состоится с 21 по 27 июня, школа по театральному направлению — с 1 по 7 июля, школа ИИ — с 12 по 18 июля, школа игровой индустрии — с 22 по 28 июля, школа казачьего искусства — с 20 по 26 августа.

