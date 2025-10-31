Молодежь Подмосковья приняла участие в Сергиевском фестивале

В Николо-Берлюковской пустыни Балашихинской епархии прошел Сергиевский молодежный фестиваль, его организовали в рамках сотрудничества Московской митрополии Русской Православной Церкви и Правительства Московской области. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Сотрудничество с РПЦ позволяет объединить усилия для воспитания молодых людей, помогая им сформировать твердые духовные и нравственные ориентиры в современном мире. В этом году в рамках этого сотрудничества мы уже провели День православной молодежи Московской области, Троицкий, Успенский, Сергиевский молодежные фестивали. В ноябре планируем организовать еще один, приуроченный ко Дню народного единства», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

В рамках мероприятия прошли молебн в Троицком соборе пустыни, который возглавил настоятель обители игумен Евмений (Лагутин).

«Нам важно, чтобы молодежь не только узнала о нашей древней истории, но и почувствовала живое дыхание православной традиции», – отметил он.

Участники смогли обменяться духовным опытом. Председатель Комиссии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей Общественной палаты Московской области священник Алексий Ильин подчеркнул важность таких встреч для того, чтобы молодые люди могли найти единомышленников и завести новые дружеские связи. Тематика мероприятия была посвящена вопросу «Информация и информационные технологии в современном мире. Православный взгляд».

Фестиваль организовала Общественная палата Московской области совместно с Межъепархиальным отделом по работе с молодежью Московской митрополии, Балашихинской епархией Русской Православной Церкви и Министерством информации и молодежной политики региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.