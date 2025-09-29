Молодежь Подольска присоединилась к сбору гуманитарной помощи для участников СВО

Акция по сбору гуманитарной помощи для участников специальной военной операции «Подольск помогает» стартовала в городском округе. В ней активно участвует молодежь.

Так, в волонтерский центр сегодня был доставлен гуманитарный груз от школы № 33, гимназии № 7 и «Молодой Гвардии Единой России».

Школа передала термобелье, салфетки, медикаменты, питание. Гимназия — строительные материалы и продукты питания. Молодогвардейцы — медикаменты, включая средства для обработки ран и ожогов.

Акция продлится до 3 октября. Гуманитарную помощь можно передать в Волонтерский центр на улице Ульяновых с 10:00 до 18:00.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки участников СВО.