Молодежь Подольска сдала более 17 литров крови в рамках донорской акции

Акция «Стань донором крови» прошла в Подольске. В ней приняли участие свыше 40 представителей молодежи, которые сдали более 17 литров крови, сообщили в администрации городского округа.

В Подмосковье за три квартала этого года было заготовлено более 62 тонн донорской крови и ее компонентов, отметили до этого в Министерстве здравоохранения Московской области.

В акции в Подольске приняли участие студенты учреждений профессионального образования, активисты молодежных общественных организаций и движения «Волонтеры Подмосковья».

Акцию провели в местном подразделении Московского областного центра крови. После сдачи крови каждый участник получил денежную компенсацию на питание и освобождение от занятий.

