Молодежь сможет принять участие в конкурсе лидеров регионального движения «Волонтеры Подмосковья»

В Подмосковье начинается муниципальный этап конкурса лидеров регионального движения «Волонтеры Подмосковья», направленный на поддержку тех, кто берет на себя ответственность за добрые дела в своих городах и районах, а затем станет проводником волонтерских знаний для других жителей региона. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Волонтеры Подмосковья» — это люди, которые меняют жизнь вокруг себя к лучшему, и конкурс дает им возможность заявить о себе, получить поддержку и новые инструменты для развития. Волонтерство стало нормой жизни, и важно не только помогать самим, но и уметь рассказать другим, как присоединиться к добрым делам. Лидеры станут проводниками этих знаний — они будут объяснять, как стать волонтером, какие возможности есть в их городе, кому и как можно помочь», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

К участию приглашаются все желающие жители старше 15 лет, которые занимается волонтерской деятельностью. Для этого нужно подать заявку на платформе volonter.mosreg.ru до 5 октября. Лучшие участники смогут выступить на региональном этапе.

Главным испытанием станет публичное выступление перед комиссией. Участникам предложат рассказать о своем волонтерском опыте, поделиться взглядом на развитие движения и представить идеи по работе муниципального штаба. По итогам всего конкурса 100 волонтеров получат статус лидера движения и пройдут специальное обучение в течение 2027 года. О

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