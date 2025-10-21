Молодежи в Московской области показали новый документальный фильм об СВО

Подмосковной молодежи представили новый документальный фильм о специальной военной операции «На острие копья» режиссера Михаила Бурова, показ прошел в рамках просветительского проекта «СМОТРИ.ЗНАЙ.ДУМАЙ!», реализуемого Министерством информации и молодежной политики Московской области совместно с телеканалом RT. Док. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

«В текущем сезоне мы запланировали провести пять кинопоказов в разных городах Подмосковья, чтобы как можно больше ребят могли стать участниками этого важного диалога. Для нас принципиально важно, что все фильмы, которые мы вместе с RT представляем молодежи, рассматривают исторические и сегодняшние события с разных сторон и ракурсов», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Второй кинопоказ в этом году организовали в Раменском, его посетили около 200 человек — студенты, волонтеры и активисты молодежных движений из Балашихи, Бронниц, Жуковского, Лыткарино, Люберец и Раменского. В рамках мероприятия участники также познакомились с экспозицией «Защита суверенитета Российского государства. История и современность». Ее подготовило Министерство юстиции России при поддержке Российского исторического общества, Фонда «История Отечества» и Госфильмофонда России.

Картина «На острие копья» представляет собой исследование человеческой природы в условиях спецоперации, в нем зафиксировали детали быта и подготовки бойцов.

«Я не ожидала, что документальное кино может так впечатлить. Такое ощущение, что ты сам находишься там, вместе с нашими бойцами. Эти звуки дронов, которые постоянно на фоне. У меня до сих пор мурашки», сказала волонтер из Бронниц Армина Бабаян.

После просмотра состоялась продолжительная дискуссия с режиссером фильма Михаилом Буровым.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.