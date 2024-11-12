Молодежный форум «МЫ РОССИЯ» проходит в Подмосковье

В Подмосковье продолжается молодежный форум «МЫ — РОССИЯ», в котором принимают участие молодые ребята из Подмосковья, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и Белоруссии. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«У наших участников насыщенное расписание. Каждый день начинается с занятий по такмеду — знания и умения, которые могут пригодиться каждому из нас в повседневной жизни. Дальше — пять образовательных блоков: медиа, социальные коммуникации, организация мероприятий, ораторское искусство и информационная безопасность», — отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Для участников мероприятия также проводят встречи с лидерами общественного мнения. Так, например, они познакомились с военным обозревателем, публицистом, общественным деятелем, участником боевых действий на Донбассе Даниилом Безсоновым. Помимо этого, ветеран боевых действий, кандидат медицинских наук, основатель и руководитель Учебного Центра Тактической Медицины Артем Катулин провел для них мастер-классы по тактической медицине и так далее.

Напомним, что форум завершится завтра. В общей сложности его участниками станут более 1,5 тысячи человек.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в рамках всероссийской выставки «Золотая осень» представил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину крупные подмосковные проекты в сфере сельского хозяйства.