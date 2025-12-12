Молодежный правовой диктант на знание Конституции РФ прошел в Мособлдуме

Молодежный правовой диктант на знание Конституции РФ прошел в Московской областной думе. Мероприятие было организовано Московским областным молодежным парламентом.

На центральной площадке акции в Мособлдуме диктант написали более 50 человек — молодые парламентарии, представители молодежных организаций региона и школьники.

Впервые в Подмосковье мероприятие провели в 2024 году. В этом году помимо Московской области к ней присоединился весь ЦФО.

Участникам диктанта нужно было ответить на 32 вопроса. Также в бланки включили два специальных вопроса от председателя регионального парламента Игоря Брынцалова.

