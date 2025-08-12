Молодогвардейцы из Подольска приняли участие в патриотической смене «СВОи люди»

«Кроме образовательной части было много творческих заданий и интересных игр. Ребят из разных городов специально разделили по разным командам для знакомства и обмена опытом. За победу в соревнованиях получали баллы. В команде, занявшей первое место, были наши ребята из Подольска», — рассказала руководитель Подольского отделения «Молодой гвардии Единой России» Ольга Сухарева.