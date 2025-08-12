Молодогвардейцы из Подольска приняли участие в патриотической смене «СВОи люди»

Фото: [t.me/podolskadm]

Молодогвардейцы из Подольска приняли участие в патриотической смене «СВОи люди», которая прошла в Ржевском районе Тверской области. Обучение ребят проводили участники специальной военной операции.

В рамках смены участники проводили поисковые работы в местах боев Ржевской битвы, проходили начальную военную подготовку, учились оказанию первой помощи, посещали лекции и мастер-классы.

«Кроме образовательной части было много творческих заданий и интересных игр. Ребят из разных городов специально разделили по разным командам для знакомства и обмена опытом. За победу в соревнованиях получали баллы. В команде, занявшей первое место, были наши ребята из Подольска», — рассказала руководитель Подольского отделения «Молодой гвардии Единой России» Ольга Сухарева.

Фото: [t.me/podolskadm]

В завершение смены подольские активисты развернули у Ржевского мемориала георгиевскую ленту в знак памяти о погибших солдатах.

