Молодой специалист из Химок купил квартиру по программе «Социальная ипотека»

Молодой специалист из Химок Максим Журин, который работает сварщиком в АО НПО «Энергомаш им. академика В. П. Глушко», приобрел собственную квартиру в рамках программы «Социальная ипотека». Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Программу реализуют в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. По словам специалиста, он узнал о ней от коллег.

«Своего жилья в Подмосковье у меня не было, а купить его без поддержки в современных реалиях очень сложно. Сейчас я уже переехал в собственное жилье, здесь очень удобная транспортная развязка», — отметил участник программы.

Ознакомиться с условиями получения соципотеки можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о расселении ветхого и аварийного жилья.