Молодожены продолжают бронировать даты для бракосочетания в Подмосковье

Порядка 13 тыс. пар уже забронировали даты для регистрации брака в Подмосковье на 2025 год, многие из них планируют провести торжество на выездных площадках. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

«Конечно, популярным является по-прежнему лето. Напомню, что в прошлом году в Подмосковье поженились почти 50 тыс. пар, и больше всего свадеб было в летние месяцы», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве напомнили, что в 2024 году в регионе провели масштабную трансформацию регистрации браков, теперь молодожены могут провести торжество как в МФЦ, так и в парках, усадьбах или на своей локации. Подобрать место для этого можно через свадебный портал «Свадьба в Подмосковье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.