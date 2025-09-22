Молодые медийщики Подмосковья приняли участие в практикуме «ТопБЛОГ» в Химках

В Химках прошел ключевой день Практикума Всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», его участниками стали порядка 200 молодых медийщиков из Подмосковья и 120 амбассадоров и активистов проекта более чем из 20 регионов России. Об этом сообщает Министерство информации и молодежной политики Московской области.

«Мы собрали на одной площадке самых активных и мотивированных ребят из наших муниципалитетов – тех, кто уже сегодня формирует информационную повестку в своих городах. Уверена, что знания от федеральных экспертов, которые они получили по самым актуальным темам – от искусственного интеллекта до вирусного маркетинга, — откроют для них новые горизонты и укрепят компетенции, необходимые для профессионального роста», – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.

Для подмосковных участников разработали образовательную программу «Медиашкола Подмосковья» с упором на изучение ИИ. Молодежь смогла познакомиться с блогерами, получить практические знания и вдохновение для собственных инициатив. Для них организовали интерактивную лекцию «Медиареволюция 2025» от управляющего партнера компании, специализирующейся на создании инструментов искусственного интеллекта, Алексея Парфуна, воркшоп «ИИ-инструменты в блогинге».

«Сообщество проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» – это несколько тысяч участников и амбассадоры в 34 регионах страны. Для нас особенно важно, что в эту семью сегодня влились и молодые авторы из Подмосковья. В регионе давно есть наши лидеры, а теперь вместе с Правительством Московской области и активной молодежью мы открываем новый этап сотрудничества», – поделилась руководитель проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ирина Круглова.

Кроме того, с лекцией выступили генеральный продюсер ВКонтакте Станислав Кузьменко, интернет-художник Антон Гудим (Gudim) и блогер-миллионник Павел Покидко.

Мероприятие прошло в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Принять участие в проекте могут авторы контента из Подмосковья, подать заявку можно на сайте проекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

*Возрастное ограничение 0+