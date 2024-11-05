Молодые ученые и специалисты Подмосковья получат губернаторские премии

Один авторский коллектив из двух человек и 14 лауреатов в Подмосковье получат премии, которые выделяют молодым ученым и специалистам в сферах науки, технологии, техники и инноваций, соответствующее распоряжение было подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым размещено на сайте правительства Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.