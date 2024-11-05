Молодые ученые и специалисты Подмосковья получат губернаторские премии
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Один авторский коллектив из двух человек и 14 лауреатов в Подмосковье получат премии, которые выделяют молодым ученым и специалистам в сферах науки, технологии, техники и инноваций, соответствующее распоряжение было подписано губернатором Московской области Андреем Воробьевым размещено на сайте правительства Московской области. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Достижения оценивались с учетом приоритетов региона, новизны разработок и результатов. Лауреатам будет вручено 15 премий по 700 тысяч рублей», — сказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Так, премии получат представители Института физики твердого тела имени Ю. А. Осипьяна РАН из Черноголовки, Института биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН из Серпухова и других организаций региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.