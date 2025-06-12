Молодых предпринимателей Подмосковья пригласили принять участие в бизнес-миссии в Узбекистане. Как сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, мероприятие проводят Росмолодежь.Предпринимай и Росмолодежь.+World.

Бизнес-миссия пройдет с 27 по 31 июля. Подать заявку на участие в ней можно до 15 июня по этой ссылке. К участию приглашаются предприниматели, реализующие проекты в сферах текстильной промышленности, АПК и ИТ.

По итогам будут отобраны пять участников. Перед поездкой они пройдут обучение. В рамках самой бизнес-миссии пройдут встречи с представителями профильных ведомств, B2B-встречи с компаниями Узбекистана, бизнес-экскурсии на ведущие предприятия страны, подписание соглашений о сотрудничества.

В 2024 году благодаря аналогичным мероприятиям 100 молодых предпринимателей заключили 30 договоров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил представителей бизнеса региона с Днем российского предпринимательства.