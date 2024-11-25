Молодым семьям в Подмосковье рассказали, как улучшить жилищные условия

Молодые семьи в Подмосковье могут улучшить свои жилищные условия в рамках льготной программы «Обеспечение жильем молодых семей» областной госпрограммы «Жилище», с начала 2024 года такой возможностью воспользовалась 271 семья. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Чтобы стать участником программы, возраст супругов или одного родителя в неполной семье не должен превышать 35 лет. Кроме того, семья должна быть признанной нуждающейся в жилищных помещениях и проживать в регионе. У родителей также должны быть денежные средства, которые позволят оплачивать расчетную стоимость жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.