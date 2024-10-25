Мониторинг готовности парков к предстоящему зимнему сезону проводят в Московской области

В Подмосковье проходит мониторинг готовности парков к зимнему сезону 2024–2025 года, сегодня завершается первый этап работ. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

В мероприятии приняли участие сотрудники администрации округов, дирекций парка и министерств. Они оценили состояние уборочной техники, инвентаря и готовность персонала. Рабочие выезды уже прошли в Одинцовском, Балашихе, Мытищах, Химках, Красногорске, Домодедово, Сергиевом Посаде.

«Мы внимательно оцениваем состояние уборочной техники и готовность персонала к зимнему периоду, а также обсуждаем подготовку зимних мероприятий и инфраструктуры для активного отдыха. В ближайшее время мы проверим парки Люберец, Клина, Подольска, Солнечногорска, Реутова, а также Ленинского, Можайского и Рузского округов», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

За неделю сотрудники Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк» также провели парки Долгопрудного, Краснознаменска, Котельников, Электростали и других муниципалитетов. Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, что они оценили состояние парков перед началом новогодних и зимних праздников.

Министерство физической культуры и спорта Московской области также планирует с проверить готовность к зиме 33 парков в 14 округах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.