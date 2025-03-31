Монтаж оборудования начался на очистных сооружениях в ОЭЗ «Ступино Квадрат»

На территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» начались работы по монтажу оборудования на строящихся очистных сооружениях. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сейчас степень готовности объекта составляет 90%. Ввести его в эксплуатацию планируется уже в июне текущего года.

На территории ОЭЗ уже введен в работу ВЗУ, мощность которого составляет 1 тыс. кубометров в сутки. Кроме того, работает первая очередь очистных сооружений хозяйственно-бытового стока мощностью 600 кубометров в сутки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в области запустят пять реконструированных очистных сооружений.