Монтаж первого пролета перехода через железную дорогу завершили в Лобне
В Лобне установили первый пролет на переходе через железную дорогу
Фото: [пресс-служба администрации Лобни]
В Лобне завершили монтаж первого пролета пешеходного перехода через железную дорогу, который строится в районе Кольцевой улицы. Об этом рассказали в администрации округа.
Всего в Подмосковье построят шесть разноуровневых переходов через железную дорогу, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.
В Лобне пролетное строение было установлено со стороны микрорайона Южный. Работы провели в технологическое окно длительностью 1,5 часа в соответствии с графиком.
В ближайшее время на объекте начнут устанавливать конструкции со стороны микрорайона Восточный. Завершить работы полностью планируется в третьем квартале текущего года.
«Жители микрорайона Восточный давно ждали возведения объекта, который обеспечит безопасный переход через железную дорогу и доступ к социальным объектам. И уже в этом году они начнут им пользоваться», – отметила глава округа Анна Кротова.
Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с правительством региона и главами округов текущий ремонт дорог.