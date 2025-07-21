Монтаж первого пролета перехода через железную дорогу завершили в Лобне

В Лобне завершили монтаж первого пролета пешеходного перехода через железную дорогу, который строится в районе Кольцевой улицы. Об этом рассказали в администрации округа.

Всего в Подмосковье построят шесть разноуровневых переходов через железную дорогу, отметил до этого губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Лобне пролетное строение было установлено со стороны микрорайона Южный. Работы провели в технологическое окно длительностью 1,5 часа в соответствии с графиком.

В ближайшее время на объекте начнут устанавливать конструкции со стороны микрорайона Восточный. Завершить работы полностью планируется в третьем квартале текущего года.

«Жители микрорайона Восточный давно ждали возведения объекта, который обеспечит безопасный переход через железную дорогу и доступ к социальным объектам. И уже в этом году они начнут им пользоваться», – отметила глава округа Анна Кротова.

Ранее губернатор Андрей Воробьев обсудил с правительством региона и главами округов текущий ремонт дорог.