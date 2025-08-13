Монтаж уникальной сцены для концерта «Путь Чайковского» стартовал в Плещеево
В Подольске начали монтировать сцену для гала-концерта «Путь Чайковского»
Фото: [t.me/podolskadm]
В Подольске начали монтировать сцену для проведения гала-концерта «Путь Чайковского». Мероприятие пройдет в усадьбе «Плещеево» при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
Сцена была спроектирована специально для концерта. По словам организаторов, зрителей ждут незабываемые впечатления от уникальной световой партитуры.
«Просто замечательно, когда наша история становится реальностью и меняет пространство наших городов. Очень приятно осознавать, что благодаря концерту у Подольска появилось новое культурное пространство», — отметил гендиректор «Русского концертного агентства» Дмитрий Гринченко.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о культурных мероприятиях, запланированных на текущее лето в регионе.