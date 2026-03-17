Мощность котельной в поселке Ильинское-Усово Красногорска увеличили на треть

В Красногорске реконструировали котельную в поселке Ильинское-Усово. В результате мощность объекта увеличилась на треть, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Так, в рамках реконструкции расширили котельный зал. За счет пристройки его площадь увеличилась до 558 кв. м. Также здесь установили новую дымовую трубу высотой 30 м. Кроме того, обновили само здание.

Если раньше мощность котельной составляла 55 МВт, то после реконструкции — 76 МВт. Запас мощности позволит подключать новые жилые и коммерческие объекты.

