Мощность очистных сооружений Коломны вырастет вдвое благодаря реконструкции

В Коломне до конца 2026 года планируется завершить реконструкцию очистных сооружений. Об этом сообщили в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

Объект расположен возле поселка Сергиевский. Его реконструкция проводится в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Сейчас степень строительной готовности составляет 58%.

Благодаря реконструкции мощность сооружений увеличится в два раза и составит 130 тыс. кубометров в сутки. Объект будет обслуживать более 130 тыс. жителей муниципалитета.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие очистные сооружения планируется запустить в регионе до конца текущего года.