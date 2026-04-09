Мошенничество при строительстве частных домов: уголовное дело направили в Орехово‐Зуевский суд

Орехово‐Зуевская городская прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении трех жителей Московской области, обвиняемых в масштабном мошенничестве при строительстве частных домов. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы в Орехово‐Зуевский городской суд для рассмотрения по существу.

Как рассказали в пресс-службе Прокуратуры Московской области, фигуранты дела обвиняются по нескольким статьям: части 3 и 4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и п.«б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).

По данным следствия, преступная схема действовала с марта 2023 года по январь 2025 года. Обвиняемые — родственники — решили использовать строительный бизнес для незаконного обогащения. Они создали общество с ограниченной ответственностью, позиционируя его как компанию по возведению индивидуальных жилых домов.

Злоумышленники заключили 8 контрактов с гражданами на строительство частных домов. Общая сумма полученных от потерпевших средств превысила 24 млн руб.

Схема обмана была тщательно продумана. Чтобы создать видимость добросовестной работы, обвиняемые брали с клиентов задаток и даже приступали к строительству — частично возводили объекты. Однако после получения денег работы «замораживались»: дома оставались недостроенными, а обвиняемые прекращали выходить на связь с заказчиками. Таким образом, люди лишались значительных сумм, не получая обещанного жилья.

Правоохранительные органы смогли выявить и задокументировать противоправные действия. В рамках уголовного дела суд принял меры для обеспечения возмещения ущерба: на имущество обвиняемых наложен арест. Под ограничения попали два дома, квартира и два автомобиля.

Теперь судьба обвиняемых будет решаться в суде. Потерпевшие рассчитывают на восстановление справедливости и надеются, что виновные понесут заслуженное наказание, а утраченные средства будут возмещены.

