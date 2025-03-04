Мошенника, обманувшего женщину на 3,7 млн руб. под предлогом строительства дома, задержали в Голицыно

В Голицыно Одинцовского округа был задержан мужчина, который обманул жительницу столицы на 3,7 млн руб. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

Между москвичкой в возрасте 50 лет и мужчиной был заключен договор подряда на строительство частного дома. Гражданин пообещал возвести объект быстро и за небольшие деньги. Однако, после получения денежных средств он свои обязательства не выполнил.

Мошенника задержали. Им оказался житель Саратовской области в возрасте 43 лет. Мужчина уже был судим. На злоумышленника завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в ведомстве сообщили о задержании в Подмосковье пособника телефонных мошенников, которые похитили у пенсионерки более 4 млн рублей.