Мошенники предлагают «ускоренное» оформление загранпаспорта: как не стать жертвой обмана

В интернете отмечается всплеск активности аферистов, которые заманивают граждан обещаниями молниеносного оформления официальных документов, в том числе заграничных паспортов, без очередей и бюрократических проволочек. О том, как не попасться в руки злоумышленников, рассказали в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

За свои «услуги» мошенники требуют солидное вознаграждение. В качестве обязательного условия просят выслать цифровые копии личных документов, например, паспорта, СНИЛС, ИНН.

Схема работает по отработанному сценарию: после получения средств от доверчивого клиента связь с «посредником» внезапно обрывается. Собранные персональные данные мошенники используют для противоправных целей: регистрируют фальшивые электронные кошельки и открывают фиктивные финансовые аккаунты. Через эти подставные каналы аферисты проводят мошеннические операции, в том числе выводят похищенные средства, запутывая следы и усложняя работу правоохранительных органов.

Чтобы не попасться на уловки злоумышленников, эксперты рекомендуют придерживаться базовых правил цифровой и финансовой гигиены:

оформлять заграничный паспорт исключительно через официальные каналы: МФЦ, МВД или портал Госуслуг;

никогда не передавать сканы или фотографии своих документов лицам и организациям, которым полностью не доверяете. Если кто-то запрашивает ваши персональные данные, обязательно выясните: кто именно (официальное название организации, должность и ФИО сотрудника) и с какой целью;

проявляйте особую бдительность в отношении любых неожиданных финансовых операций: внезапных переводов на счет от неизвестных лиц, настойчивых просьб или требований перевести кому-либо деньги, предложений «помочь» с оформлением документов за вознаграждение.

Соблюдение этих несложных и важных правил поможет уберечь сбережения и персональную информацию от посягательств злоумышленников.

Отметим, что ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев принял участие в заседании коллегии прокуратуры региона, где обсудили, в том числе, снижение преступности.