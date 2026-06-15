Московская область находится в лидерах среди регионов России по уровню роботизации предприятий

Московская область уверенно удерживает передовые позиции в сфере промышленной роботизации — регион входит в число лидеров по этому показателю среди субъектов РФ.

Как отметила в беседе с ТАСС Екатерина Зиновьева, занимающая пост заместителя председателя правительства и министра инвестиций, промышленности и науки Московской области, на предприятиях области задействовано около 2 тыс. роботов. С учетом того, что общий парк промышленных роботов в России достигает примерно 20 тыс. единиц, доля Подмосковья составляет порядка 10%.

В прошлом году регион занимал безусловное 1-е место по уровню роботизации, а в текущем году разделяет лидирующие позиции с Санкт‐Петербургом. Роботизированные решения активно внедряются на производствах различной специализации, в частности, они нашли широкое применение в фармацевтической отрасли и машиностроении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития индустриальных парков.