Московская область нарастила экспорт продукции агропромышленного комплекса

По итогам 2024 года подмосковные производители агропромышленного комплекса увеличили объемы поставок продукции за рубеж на 17% в сравнении с прошлым годом. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, экспорт масложировой продукции увеличился более чем на 90%, зерновых — более чем на 87%. Помимо этого, рост показали предприниматели, которые занимаются поставками мяса и мясных изделий, молочной продукции, товаров пищевой и перерабатывающей промышленности и рыбы. Товары экспортируют в 90 стран, среди которых Белоруссия, Китай Вьетнам, Греция, Норвегия и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в этом году составил почти два триллиона рублей.