Московская область нарастила экспорт продукции АПК в Саудовскую Аравию

Подмосковье наращивает экспорт продукции регионального агропромышленного комплекса в Саудовскую Аравию, в 2024 году показатель в натуральном выражении увеличился более чем на 60%. Об этом сообщает Министерств сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В ведомстве уточнили, что Саудовская Аравия входит в десятку крупнейших торговых партнеров региона в сфере АПК. Чаще всего из Подмосковья туда направляют говядину, колбасные и макаронные изделия, корма для животных — экспорт этой продукции увеличился в стоимостном выражении в 1,5 раза. Помимо этого, в 1,3 раза увеличился экспорт зернобобовых, в 2,8 раза — других видов мяса, в 3,6 раза — прочих товаров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что объем инвестиций в Подмосковье в 2024 году составил почти два триллиона рублей.