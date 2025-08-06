Московская область нарастила объем экспорта сыров

Подмосковье является лидером в России в сыродельной отрасли, за полгода регион увеличил экспорт сыров на 21,3% в стоимостном выражении – в общей сложности было отгружено 8,5 тыс. тонн продукции или более половины объема российского экспорта. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Сегодня Подмосковье выпускает 38% сыра в Центральном федеральном округе и более 20% – в стране, это 1 место в России. Основная доля отгрузок за рубеж приходится на плавленые сыры – они пользуются стабильным спросом в странах СНГ и Азии благодаря длительному сроку хранения и удобству транспортировки», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По его словам, производители также развивают поставки мягких сыров, в том числе творожных, особенно в направлении Китая и стран Юго-Восточной Азии. Ключевыми партнерами региона являются Казахстан, Узбекистан, Беларусь, Азербайджан и Киргизия. В регионе работают около 100 промышленных предприятий и фермерских хозяйств, занятых сыроварением. Среди крупнейших – ООО «Хохланд Руссланд» в Раменском, логистически-дистрибуционный центр и завод ООО «Валио» в Одинцовском округе и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.