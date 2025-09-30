Московская область нарастила объем производства приправ

По итогам семи месяцев 2025 года предприятия Подмосковья выпустили более 31 тыс. тонн приправ, что на 4,2% больше показателя прошлого года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Региональные производители занимают первое место в Центральном федеральном округе и в общероссийском рейтинге. Они обеспечивают 79% от всего объема приправ в ЦФО и более 47% — от общероссийского выпуска. Среди ведущих предприятий отрасли — ООО «РУССКАЯ БАКАЛЕЙНАЯ КОМПАНИЯ», ООО «ПК Мэтр» и ООО «СПАЙС ЭКСПЕРТ».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о создании индустриального парка «Ориентир» в Волоколамске.